Трамп пообещал помочь Великобритании после атак в Лондоне

Президент США Дональд Трамп предложил Великобритании помощь после нападений в Лондоне. Об этом он написал в своем Twitter.

«Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы помочь Лондону и Великобритании, мы будем там — мы с вами. Да хранит вас Бог», — написал Трамп.

Вечером 3 июня на Лондонском мосту микроавтобус въехал в толпу из примерно 20 пешеходов. После этого, как сообщают свидетели, из автомобиля выскочили три человека «южной внешности» с 12-дюймовыми (более 30 сантиметров) ножами в руках и напали на прохожих. Автомобиль, описав зигзаг, проскочил через Лондонский мост и покинул место происшествия.

Газета The Sun сообщила, что на рынке Боро возле Лондонского моста неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на ресторан. Британская полиция факт нападения подтвердила, а также сообщила о третьем инциденте, произошедшем в районе Воксхолл, который находится в трех километрах к юго-западу от Лондонского моста.

По предварительным данным, погиб как минимум один человек. Также сообщается о 15-20 пострадавших.