Мажоры в Петербурге разогнались на КАД до 300 километров в час

Видео: richrussiankids / Instagram

В интернете появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как спорткар Nissan GT-R едет по Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга со скоростью, превышающей 300 километров в час. Ролик опубликован в понедельник, 5 июня, в паблике richrussiankids («Богатые русские дети») в Instagram пользователем bulkinspb.

Максимально допустимая скорость движения по КАД составляет 110 километров в час. Таким образом, инцидент подпадает под действие части 5 статьи 12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения»). Нарушение может наказываться штрафом в размере пяти тысяч рублей или лишением водительских прав на полгода.