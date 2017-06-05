Пожилая американка напала на охранника в аэропорту из-за бутылки с жидким мылом

Пожилая американка набросилась на охранника в Национальном аэропорту Вичита имени Дуайта Эйзенхауэра (штат Канзас) после того, как он запретил женщине пронести на борт лайнера жидкое мыло. Об этом сообщает портал Blasting News.

Инцидент произошел в среду, 31 мая, когда 82-летняя Лила Мей Брайан (Lila Mae Bryan) вместе с мужем собиралась отправиться из Канзаса в Техас, где проживают супруги.

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Сотрудник Администрации транспортной безопасности (TSA) не разрешил пенсионерке пронести в ручной клади бутылку жидкого мыла объемом около 240 миллилитров (при ограничении в 100 миллилитров).

В результате Брайан рассердилась и ударила 37-летнего мужчину кулаком по руке. После этого путешественницу задержали и отправили в тюрьму, обвинив в нанесении побоев.

Сотрудники авиакомпании Southwest Airlines, рейсом которой намеревались вылететь супруги, помогли пенсионерке выйти на свободу и отправили пару домой. Под арестом Брайан пробыла около двух часов.

По словам женщины, она сама не помнит, как ударила сотрудника TSA. Пенсионерка также сказала, что в тот день забыла принять свое лекарство от биполярного расстройства.

В июле 2016 года представителя TSA арестовали за то, что он тайком снимал на видео пассажирку в аэропорту Сиэтл/Такома.

