Опоздавшая на рейс китаянка побила сотрудницу аэропорта

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Пассажирка в аэропорту китайского города Ухань набросилась с кулаками на сотрудницу, когда та отказалась допустить ее на рейс в Париж, сообщает в понедельник, 5 июня, South China Morning Post. Полицейские задержали ее и поместили под стражу на 10 суток.

Отмечается, что 36-летняя женщина опоздала на регистрацию на четверть часа. С ней были муж и ребенок. Ей посоветовали поменять билет или оформить возврат, но она отказалась. Китаянка заявила, что должна принять участие в важной конференции во Франции, уговаривала зарегистрировать ее, а потом потеряла самообладание и несколько раз ударила работницу аэропорта по лицу.

Женщину, которая учится в докторантуре престижного городского университета, занесли в черный список компании Air France. В китайских социальных сетях ее жестко осудили за недостойное поведение и предложили внутренним авиаперевозчикам тоже отказаться от предоставления услуг такой пассажирке.