Наука и техника
 

Над США проплывут красные и зеленые облака

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Специалисты НАСА в рамках эксперимента планируют создать красные и зеленые облака над Восточным побережьем США. Для этого 11 июня 2017 года с американского космодрома Уоллопс будет запущена ракета Terrier-Improved Malemute со специальными химикатами на борту. Об этом сообщается на сайте космического агентства.

Искусственные облака будут состоять из бария, стронция и оксида меди. По словам ученых, атмосферные образования не представляют опасности для людей, поскольку они будут находиться на высоте около 160 километров. Однако запуск, который должен был состояться несколькими днями ранее, был перенесен из-за того, что в районе предполагаемого падения отсека с содержавшими химикаты канистрами находились лодки с людьми.

Цель эксперимента заключается в визуальном отслеживании частиц, взвешенных в высших слоях атмосферы (ионосфере). Наблюдения будут проводиться с помощью камер в Уоллопсе и Университете Дьюка. Облака будут видны жителям части Восточного побережья, протянувшейся от Нью-Йорка до Северной Каролины.

Запуск должен был состояться 4 июня, однако он был отменен из-за плохих погодных условий. Для проведения эксперимента необходимо безоблачное небо.

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