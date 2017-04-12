НАСА зафиксировало загадочное атмосферное явление

Ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА обнаружили ранее неизвестный атмосферный феномен, который может возникать из-за мощных вспышек на Солнце. Оказалось, что геомагнитные бури приводят к исчезновению из ионосферы Земли большого количества заряженных электронов, что может привести к сбоям в радиосвязи. Статья исследователей опубликована в журнале Radio Science. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Геомагнитные бури возникают, когда частицы, входящие в состав коронального выброса массы, сталкиваются с магнитным полем Земли. При этом в атмосфере могут происходить всплески электрического заряда — возникают целые облака ионов.

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Подобное явление ученые наблюдали 19 февраля 2014 года после двух мощных выбросов. Для этого они использовали сеть глобальных навигационных спутников GNSS и магнитные обсерватории по всему миру. Для обработки полученных данных использовалось специально разработанное программное обеспечение.

Специалисты заметили, что, хотя регистрировались отдельные всплески электрического заряда над северной Гренландией, в целом ионосфера потеряла большое количество свободных электронов. Были обнаружены обширные «дыры» диаметром 500-1000 километров с очень малым количеством заряженных частиц. Это состояние атмосферы продлилось несколько дней.

Исследователи пока не знают точных причин явления, однако объясняют его тем, что электроны рекомбинируют с положительно заряженными частицами или выталкиваются из определенных областей ионосферы в горизонтальном или вертикальном направлениях. Поскольку они способны отражать радиоволны, их недостаток может привести к нарушениям в радиосвязи.