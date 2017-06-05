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Мануфактура Zenith предложила женщинам часы в кислотных цветах

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Швейцарская мануфактура Zenith представила новую модель женских часов — Elite Lady moonphase. Об этом сообщает Luxurylaunches.

Часы оснащены механизмом Elite Caliber 692, корпус диаметром 33 миллиметра выполнен из нержавеющей стали. На выбор предлагается несколько цветов циферблата: от ярко-зеленого до мятного и медово-желтого. Запас хода составляет более 50 часов. Часы уже поступили в продажу, цена — 7100 долларов.

Мануфактура Zenith основана в Швейцарии в 1865 году. Прототип первого в истории автоматического хронографа марка представила 10 января 1969 года. Калибр, способный измерять временные интервалы длительностью до 1/10 секунды, получил название El Primero («Первый» в переводе с испанского).

Одна из новинок — спецверсия хронографа Chronomaster El Primero Range Rover Velar Special Edition. Создание модели приурочено к мировой премьере внедорожника Velar. Корпус модели диаметром 42 миллиметра изготовлен из керамизированного алюминия, циферблат — сланцево-серого оттенка Graphite Atlas.

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