Следователи проверят зарплаты сотрудников закрытой 10 лет назад школы

В Свердловской области начата проверка появившейся в СМИ информации о том, что руководство и сотрудники школы №19 города Среднеуральска получают заработную плату и премии, несмотря на то, что учебное заведение 10 лет закрыто на реконструкцию. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Планируется не только оценить правомерность получения денег сотрудниками, но и своевременность и полноту мер по реконструкции учебного заведения.

Ранее в июне «Вечерние ведомости. Екатеринбург» сообщили, что только за 2016 год директору неработающей школы выплатили 706 тысяч рублей.

По данным издания, школа была закрыта на реконструкцию в 2007 году в связи с выявленными нарушениями требований безопасности. В течение 10 лет директором числилась Светлана Лаврова — сестра бывшего председателя городской думы Владимира Черноусова.

Отмечается, что в настоящее время в здании располагается управление культуры и молодежной политики Среднеуральска.