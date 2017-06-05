В администрации Сочи объяснили поведение мэра на детском празднике

Претензии, предъявляемые к выступлению мэра Сочи Анатолия Пахомова на приуроченном ко Дню защиты детей мероприятии, надуманы и абсолютно гипертрофированы. Об этом заявил замруководителя пресс-службы городской администрации Микаэл Нерсесян радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 5 июня.

Таким образом чиновник прокомментировал реакцию сочинцев на поведение Пахомова, который во время торжественного открытия новой детской площадки бросил на землю подарки — сетку с разноцветными мячами. «Все это теперь интерпретируется как небрежное отношение к детям, но после этого мэр оставался на этой площадке полчаса и с детьми играл», — сказал Нерсесян.

Видео: Туподар Краснодар / YouTube

Он подчеркнул, что городские власти с начала июня запустили 145 подобных площадок по всему Сочи. Эффект от работы по организации досуга детей важнее, чем «некое вырванное из контекста видео, тиражируемое в интернете с негативными комментариями», уверен Нерсесян.

В то же время он отметил, что администрация Сочи сделает организационные выводы после произошедшего.

Неприятный инцидент с участием Пахомова произошел 1 июня. Видео с мероприятия, опубликованное в интернете, вызвало возмущение у жителей города. «Как собакам, мол, подавитесь», — написал один из пользователей сосцети. Некоторые посоветовали выдавать зарплату Пахомову таким же способом.

Пахомов был назначен главой Сочи в январе 2009 года, через несколько месяцев он победил на досрочных выборах мэра. В сентябре 2014-го чиновник переизбрался на этот пост.