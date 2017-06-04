Сочинцы возмутились поведением мэра на детском празднике

Видео: Туподар Краснодар / YouTube

Мэр Сочи Анатолий Пахомов во время выступления на празднике, приуроченном ко Дню защиты детей, бросил на землю перед собой подарки — сетку с разноцветными мячами. Поведение градоначальника вызвало возмущение среди горожан в соцсетях, пишет «Живая Кубань».

«Как собакам, мол, подавитесь», — цитирует одного из сочинцев «Блокнот Краснодара».

«Стало как-то не по себе, что он детей подарками поздравил только тех, как я поняла, кто живет около парка Горького («Парк Горького» — элитный жилкомплекс в Сочи — прим. «Ленты.ру»)! Остальные в районах, в обычных пятиэтажках которые живут, не дети?» — приводит издание высказывание другого жителя.

Пахомов был назначен главой Сочи в январе 2009 года, через несколько месяцев политик победил на досрочных выборах мэра. В сентябре 2014-го он переизбрался на этот пост, а в 2015-м прямые выборы руководителя главы сочинской администрации были отменены. Таким образом, срок полномочий Пахомова на этой должности истечет в сентябре 2019 года.