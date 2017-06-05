В российском секторе услуг вырос спрос на новых сотрудников

В мае темпы найма новых сотрудников в российском секторе услуг оказались рекордно высокими за последние четыре года. По сравнению с апрелем индекс деловой активности (PMI) также продемонстрировал рост за счет хорошего спроса и увеличения объема новых заказов — с 56,1 до 56,3 балла. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 5 июня, исследовании аналитической компании Markit.

«Более сильный спрос позволил компаниям повысить средние тарифы на услуги, и темпы роста отпускных цен немного ускорились, несмотря на смягчение инфляции закупочных цен», — отметила автор исследования экономист Шиан Джонс.

По ее словам, предприятия в секторе услуг активно проводили дополнительный набор сотрудников для преодоления производственных нагрузок.

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Темпы роста отпускных цен в мае были максимальными с сентября 2015 года. Как указано в материалах исследования, компании стремились переложить часть своих возросших затрат на плечи клиентов. При этом рост закупочных цен, по сравнению с апрелем, замедлился и оказался ниже среднего долгосрочного тренда. Результаты исследования свидетельствуют о стабильном росте в сфере услуг на фоне устойчивого спроса и увеличения объемов новых заказов, констатировала Шиан Джонс.

В декабре 2016 года аналитики Markit указали, что индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг вырос до 56,5 пункта, продемонстрировав максимальные темпы роста с июля 2016 года. Месяцем ранее этот показатель составил 54,7 пункта.