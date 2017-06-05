МИД России оставил за собой право ответить на враждебные действия Черногории

В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. Об этом говорится в комментарии МИД России, размещенном на сайте ведомства.

В Москве также выразили сожаление в связи с продолжающейся в республике антироссийской истерией и напомнили, что в политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие.

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«Констатируем, что ответственность за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне. Ввиду неспровоцированного инициативного присоединения Черногории к антироссийским мерам ЕС с марта 2014 года Российская Федерация предприняла симметричные шаги в августе 2015 года», — говорится в документе.

В конце мая гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отметил в комментарии Национальной службе новостей (НСН), что Черногория своими действиями в отношении России пытается утвердиться в НАТО. «То место, которое Черногория занимает в Альянсе, похоже на место маленького мальчика, который переехал в новый для него двор и попал во враждебную среду. Теперь этот мальчик разными действиями пытается доказать обитателям двора, что достоин их внимания, что он тоже чего-то стоит», — сказал эксперт.

1 июня власти Черногории объявили о запрете въезда в страну 149 гражданам России и Украины. В частности в список нежелательных лиц попали вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Чечни Рамзан Кадыров, заместитель председателя Государственной Думы Сергей Железняк, а также руководитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

За день до этого премьер-министр Черногории Душко Маркович, бывший глава правительства и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер парламента Иван Брайович, а также ряд других черногорских политиков попали в российский санкционный список. Ограничительные меры введены в общей сложности в отношении 70 человек, 46 из них — депутаты черногорского парламента.

5 июня Черногория официально завершает процедуру присоединения к НАТО. Страна станет 29-м членом организации. В Москве заявили, что оставляют за собой право принимать решения по защите национальной безопасности в связи с решением Подгорицы присоединиться к блоку.