СМИ узнали о запрете въезда в Черногорию почти 150 россиянам и украинцам

Власти Черногории объявили о запрете въезда в страну 149 гражданам России и Украины. Об этом сообщает B92.

Список сформирован на основании решения Европейского совета. «Таким образом Черногория ограничивает въезд, распоряжение имуществом и активами лиц, которые несут ответственность за активную поддержку политики, направленной на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», — говорится в сообщении.

В частности в список нежелательных лиц попали вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Чечни Рамзан Кадыров, заместитель председателя Государственной Думы Сергей Железняк, а также руководитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев.

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31 мая сообщалось, что премьер-министр Черногории Душко Маркович, бывший глава правительства и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер парламента Иван Брайович, а также ряд других черногорских политиков попали в российский санкционный список. Ограничительные меры введены в общей сложности в отношении 70 человек, 46 из них — депутаты черногорского парламента.

28 мая в аэропорту Домодедово был задержан депутат Миодраг Вукович от правящей Демократической партии социалистов. Политику, направлявшемуся транзитом из Москвы в Минск на парламентскую ассамблею Центрально-Европейской инициативы, сообщили, что он входит в список персон нон грата и должен быть депортирован на родину. После этого МИД Черногории в этой связи вручил ноту протеста послу России Сергею Грицаю.

В тот же день черногорский министр иностранных дел Серджан Дарманович заявил, что Россия «активно вмешивалась во внутренние дела» страны, пытаясь помешать Подгорице присоединиться к НАТО. В Москве назвали эти обвинения попыткой оправдаться за вступление в Североатлантический альянс.

Черногория официально присоединится к НАТО 5 июня. Страна станет 29-м членом организации. В Москве заявили, что оставляют за собой право принимать решения по защите национальной безопасности в связи с решением Подгорицы присоединиться к блоку.