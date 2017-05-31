СМИ узнали о расширении Россией санкций в отношении черногорских политиков

Премьер-министр Черногории Душко Маркович, бывший глава правительства и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер парламента Иван Брайович, а также ряд других черногорских политиков попали в российский санкционный список. Об этом пишет газета «Правда» со ссылкой на источники в МИД республики.

Отмечается, что ограничительные меры введены в общей сложности в отношении 70 человек, 46 из них — депутаты черногорского парламента.

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Вечером 28 мая в аэропорту Домодедово был задержан депутат Миодраг Вукович от правящей Демократической партии социалистов. Политику, направлявшемуся транзитом из Москвы в Минск на парламентскую ассамблею Центрально-Европейской инициативы, сообщили, что он входит в список персон нон грата и должен быть депортирован на родину. После этого МИД Черногории в этой связи вручил ноту протеста послу России Сергею Грицаю.

Утром 28 мая черногорский министр иностранных дел Серджан Дарманович заявил, что Россия «активно вмешивалась во внутренние дела» страны, пытаясь помешать Подгорице присоединиться к НАТО. В Москве назвали эти обвинения попыткой оправдаться за вступление в Североатлантический альянс.

Черногория официально присоединится к НАТО 5 июня. Страна станет 29-м членом организации. В Москве заявили, что оставляют за собой право принимать решения по защите национальной безопасности в связи с решением Подгорицы присоединиться к блоку.