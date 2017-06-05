Кузбасский шахтер зарезал коллегу в служебном автобусе и ранил еще четверых

Кемеровские следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Белово, напавшего с ножом на коллег после возвращения со смены из шахты «Талдинская». Об этом в понедельник, 6 июня, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Расследование ведется по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, вечером 4 июня шахтеры ехали с работы на служебном автобусе и в его салоне распивали спиртное. Рабочие стали высказывать подозреваемому претензии из-за того, что он проживает в отдаленном районе и водителю автобуса приходится делать большой крюк, чтобы сперва его отвезти домой, а потом остальных. В ответ мужчина достал нож, направившись в сторону одного из обидчиков. Путь ему преградил другой 34-летний коллега и стал удерживать его за одежду. Тогда он ударил его ножом в грудь, остальные рабочие попытались помочь потерпевшему, но мужчина и им стал наносить ранения. Когда автобус остановился, подозреваемый сбежал с места преступления. Водитель вызвал скорую помощь и полицию.

В результате инцидента один шахтер погиб, еще четверо получили легкие ножевые ранения.

В течение нескольких часов подозреваемый был задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.