Синоптики предупредили москвичей о ливне и сильном ветре

Столичное метеобюро предупредило о дожде и сильном ветре, сообщает ТАСС.

Отмечается, что с обеда и до 21:00 мск в городе ожидаются ливень, а также ветер с порывами до 15 метров в секунду и выше. По оценкам синоптиков, до утра вторника, 6 июня, в Москве может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков.

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В связи с усилением ветра автомобилистам рекомендуют не парковаться под деревьями, а пешеходам советуют сторониться рекламных конструкций, дорожных знаков, больших деревьев.

29 мая на Москву обрушился ураган, жертвами которого стали 15 человек, еще 208 человек пострадали. Ветер повалил более 20,5 тысячи деревьев и повредил более 320 крыш домов и примерно 1,9 тысячи машин.