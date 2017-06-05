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Минобороны заявило о грядущей доработке Су-35С с учетом сирийского боевого опыта

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Истребители Су-35С будут доработаны в 2017 году с учетом опыта боевого применения в Сирии. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов в ходе посещения авиационного завода имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, передает РИА Новости.

«Самолеты этого года будут доработаны с учетом всех недостатков и сирийского опыта. Мы, может быть, даже попридержим приемку самолета до того как испытаем и убедимся, что все недостатки устранены», — сказал он.

На первых порах истребитель засасывал камешки со взлетно-посадочной полосы, были проблемы с фонарем, экранами, пояснил Борисов, но при эксплуатации эти недостатки были «вычищены». По его словам, с заводом заключен договор на поставку десяти Су-35С ежегодно до 2020 года.

Самолетостроители компании «Сухой» изготовят в 2017 году два образца новейшего российского истребителя ПАК ФА (Т-50), добавил Борисов. Работы по нему находятся на финальной стадии. В будущей госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы запланирована первая серийная закупка самолетов Т-50, сообщил замглавы Минобороны.

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