Умер главный конструктор радара истребителя Су-35С Владимир Таганцев

В возрасте 71 года скончался Владимир Таганцев, один из главных конструкторов НИИ приборостроения имени В.В. Тихомирова (НИИП). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

Владимир Анатольевич Таганцев окончил Казанский авиационный институт в 1970 году. Сразу после этого он был распределен в НИИП, где и проработал всю жизнь. Его специальность — математическое обеспечение радиолокационных систем авиации и зенитных комплексов.

С 2000 года Таганцев возглавлял разработку и модернизацию радиолокационных систем управления для истребителей Су-27СМ и Су-30МК2, а с 2015 года назначен главным конструктором радара Н035 «Ирбис», устанавливаемого на самолет Су-35С. Руководил 7-м научно-исследовательским отделением НИИП.

НИИ приборостроения имени В.В. Тихомирова (входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей») — один из ведущих разработчиков радиолокационной техники в стране. На счету института создание радиолокационных систем управления вооружением для истребителей Су-27, Су-30МК2, Су-30МКИ/СМ, Су-35С, МиГ-31, ПАК ФА. Также в НИИП разработаны зенитные ракетные комплексы «Куб» и «Бук».