Скончался разработчик советских крылатых и баллистических ракет Валерий Самойлов

На 91-м году жизни скончался Валерий Ефимович Самойлов, конструктор ракетной техники, один из соратников генконструктора Владимира Челомея. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщили в пресс-службе реутовского «НПО машиностроения».

Самойлов родился в 1926 году, закончил артиллерийское училище, участвовал в войне с Японией в 1945 году. После войны окончил МВТУ имени Баумана. Пришел в «НПО Машиностроения» (тогда — ОКБ-52) в 1957 году, занимался разработкой систем управления ракетными комплексами.

С 1970 года — исполняющий обязанности заместителя генконструктора, с 1977 года назначен заместителем генконструктора по системам управления.

Участвовал в проектировании морских комплексов с крылатыми ракетами П-5, П-6, П-35, П-70 «Аметист», П-120 «Малахит», П-500 «Базальт», П-700 «Гранит», П-750 «Метеорит». Разрабатывал системы управления для баллистических ракет и космических носителей (УР-100, УР-200), для космического аппарата ИС («Истребитель спутников»), а также военной орбитальной станции «Алмаз».

Награжден боевым орденом Красной Звезды, орденами Ленина, Трудового Красного Знамени. Лауреат Ленинской (за ракету П-5) и Государственной (за ракету УР-100У) премий СССР.