Минобороны примет на вооружение истребители Су-35С в конце 2017 года

Испытания истребителей Су-35С завершатся в конце 2017 года, после чего эти самолеты будут приняты на вооружение. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов, чьи слова во вторник, 30 мая, приводятся на сайте оборонного ведомства.

Как отметил замминистра, более 50 самолетов проходят опытную эксплуатацию в войсковых частях Воздушно-космических сил России, а также в Сирии. В частности, боевые машины испытываются на эффективность применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и комплексов автоматизированных систем управления самолетом.

По словам Борисова, летный состав, эксплуатирующий Су-35С в Сирии, «очень высоко оценивает качество самолетов и его боевые и эксплуатационные характеристики».

9 марта Борисов утверждал, что в 2017 году российские военные получат 27 многофункциональных истребителей типа Су-35С и Су-30СМ. Второй контракт на самолеты Су-35С рассчитан на пять лет. В ноябре 2016-го по этому соглашению были переданы первые четыре истребителя. Исполнение первого контракта (на 48 машин, заключен в 2009 году) было завершено в 2016-м.

20 февраля стало известно, что Россия и Объединенные Арабские Эмираты начали переговоры о возможной поставке истребителей Су-35. О намерении Эмиратов закупить российские истребители заявили министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава «Ростеха» Сергей Чемезов.