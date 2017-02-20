Россия начала переговоры с ОАЭ о поставках истребителей Су-35

Россия и Объединенные Арабские Эмираты начали переговоры о возможной поставке истребителей Су-35. Об этом на выставке вооружений IDEX-2017 в Абу-Даби заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Коллеги проявили заинтересованность в возможной поставке Су-35, провели переговоры в этой части, будем более детально обсуждать. Рассчитываем на результативность начала, которое было сегодня положено», — рассказал министр, отметив также, что стороны договорились «развивать проект по истребителю пятого поколения, легкого истребителя, который будет разрабатываться с участием эмиратской стороны».

Свое заявление Мантуров сделал после подписания с министром обороны ОАЭ соглашения о развитии промышленной кооперации в области военно-технической продукции, уточняет агентство.

О намерении Эмиратов закупить российские истребители также заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов: «С эмиратской стороной был подписан меморандум о намерениях закупать самолеты [компании] "Сухой"». Деталей соглашения он не уточнил.

2 февраля сообщалось, что в 2017 году Китай получит десять истребителей Су-35. Контракт на поставку в Китай 24 самолетов Су-35 стоимостью около 2,5 миллиардов долларов был заключен в ноябре 2015 года. С осени 2016-го в Подмосковье велось обучение китайского летно-технического персонала, а 26 декабря стало известно о передаче первых четырех истребителей.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++, последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Это концептуально новая машина с аэродинамикой Су-27, двигателями с отклоняемым вектором тяги и элементами бортового радиоэлектронного оборудования боевой авиации пятого поколения. В рамках действующей госпрограммы вооружения воздушно-космические силы должны получить 96 самолетов Су-35С до 2020 года.