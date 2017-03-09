Минобороны России в 2017 году получит 27 истребителей Су-35С и Су-30СМ

В 2017 году российские военные получат 27 многофункциональных истребителей типа Су-35С и Су-30СМ. Об этом, как в четверг, 9 марта, передает ТАСС, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

По его словам, в 2016 году был заключен долгосрочный контракт на поставку Су-35С. Согласно этому договору, в 2017-м военные получат 10 машин этого типа. Также в 2017 году Минобороны будут переданы 17 машин типа Су-30СМ.

На данный момент Комсомольский-на-Амуре авиационный завод компании «Сухой» приступил к реализации второго серийного контракта на самолеты Су-35С объемом 50 бортов, рассчитанного на пять лет. В ноябре 2016-го по этому соглашению были переданы первые четыре истребителя. Исполнение первого контракта (на 48 машин, заключен в 2009 году) было завершено в 2016-м.

Иркутский авиазавод корпорации «Иркут» продолжает исполнение группы контрактов на поставки самолетов Су-30СМ для нужд Минобороны России. С 2012 года военным ведомством было заказано 116 самолетов этого типа (88 для авиации ВКС и 28 для морской авиации), на декабрь 2016-го была передана 81 машина.