Число безработных в России за неделю сократилось

Численность официально зарегистрированных безработных граждан России за неделю с 24 по 31 мая сократилась на 0,04 процента — до 848,8 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении Минтруда. Годом ранее этот показатель составлял 1,01 миллиона человек.

Наибольшее снижение зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе, Крыму, Туве, Якутии, а также Сахалинской, Калужской, Тюменской и Мурманской областях. Рост численности безработных отмечен в 33 регионах. Наибольшее увеличение их численности произошло в Калмыкии, Забайкальском крае, Еврейской автономной области.

Во Владимирской и Кемеровской областях численность безработных не изменилась.

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По состоянию на 31 мая 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 миллиона.

17 января глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в нынешнем году уровень безработицы в России не повысится. «Я думаю, что безработица расти не будет, скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года», — сказал он. По его данным, в России около четырех миллионов безработных, это меньше, чем в 2015 году.