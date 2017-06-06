Частые корпоративы с полуголыми женщинами смутили сотрудников Badoo

Компания Badoo Trading Ltd., поддерживающая популярный сайт знакомств, подверглась критике за регулярные корпоративы с участием полуобнаженных моделей. Об этом сообщает Bloomberg.

Отдел кадров Badoo получил серию жалоб на вечеринки и чрезмерно сексуализированную офисную культуру. Несколько сотрудников лондонского офиса приняли решение уволиться из компании.

В 2015 году корпоративы проходили в Badoo каждую неделю, теперь их устраивают не реже раза в месяц. За их организацию отвечали два сотрудника и несколько подрядчиков, специализирующихся на цирковых представлениях и кабаре. Как правило, бюджет вечеринки составлял от 25 до 45 тысяч долларов, но иногда компания расходовала на увеселение сотрудников сотни тысяч и даже миллионы долларов.

На одной из вечеринок гостям предлагалось съесть суши с полуобнаженных моделей. В другой участвовали женщины, наряженные русалками. Во время празднования юбилея компании, устроенного в парке развлечений, посетителям демонстрировали боди-арт.

В Badoo считают, что вечеринки помогают привлекать новых работников. По словам основателя компании Андрея Андреева, они служат вознаграждением для сотрудников, среди которых немало молодых выходцев из России, впервые покинувших родительский дом.

Российский бизнесмен Андрей Андреев основал Badoo Trading Ltd. в 2006 году. Хотя головной офис компании располагается в Лондоне, большинство пользователей ее продуктов живут в России и Латинской Америке.

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