На юге Франции серийный убийца кошек умертвил более 200 животных

Во французской деревне Сен-Пьер-Ля-Мер на юге страны объявился серийный убийца котов и кошек. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на газету La Depeche.

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Злоумышленник с помощью яда за месяц смог умертвить более 200 животных, как диких, так и домашних. В местное общество защиты животных поступило множество звонков, однако преступника пока так и не нашли. «Повсюду воцарилась атмосфера недоверия, никто никому не доверяет», — рассказала одна из местных жительниц, известная только по имени Женевьева. Помимо кошек, от яда пострадали грызуны и птицы — жители Сен-Пьер-Ля-Мер опасаются, что его случайно могут проглотить и дети.

В 2009 году в штате Флорида перед судом предстал предположительный «убийца кошек» Тайлер Хэйс Вайнмэн — его обвиняли в кражах со взломом, в ходе которых он подбрасывал изувеченные трупы животных в дом владельцам. В 2010-м он был оправдан.