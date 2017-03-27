Ковровского убийцу кошки и «невоспитанных» родственников признали вменяемым

Житель Владимирской области, убивший жену, сына и кошку за плохое, по его словам, поведение, после повторной экспертизы в Институте Сербского признан вменяемым. Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета сообщает РИА Новости.

Первая экспертиза, проведенная амбулаторно, не дала однозначного ответа на вопрос, осознавал ли мужчина свои действия, поэтому он был отправлен на повторное обследование.

Преступление было совершено в Коврове 6 сентября 2016 года. Глава семейства сам вызвал полицию. В его отношении было возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек, на следующий день его арестовали.

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Следователи считают, что 52-летний мужчина готовился к убийству заранее. Он приобрел себе квартиру, сделал там ремонт и перевез в новое жилище свою мать, а также отдал все долги.

Мужчина не отрицает, что убил родственников. Он рассказал, что 14-летний сын не делал зарядку по утрам и не мыл руки. Виноватой в этом он считал жену, которая воспитала мальчика «ленивым и неактивным». Также он убил кошку — «непослушное животное, метившее углы». По словам подозреваемого, он поступил правильно, и «это должно было произойти».

В Следственном комитете добавили, что супруги, прожившие вместе 30 лет, находились в процессе развода, и в день убийства должно было состояться итоговое заседание суда.