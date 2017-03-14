Две девушки и их брат-подросток задержаны за убийство сестры в Москве

Следователи задержали двух москвичек и их несовершеннолетнего брата по подозрению в убийстве сестры. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 14 марта, сообщила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

Она уточнила, что речь идет о расследовании по факту обнаружения в январе 2017 года фрагментов женского тела в коллекторе на территории Измайловского парка.

По версии следствия, 20 января в квартире одного из жилых домов в Измайловском районе столицы в семье произошла семейная ссора, в которой участвовали три взрослые сестры и их 17-летний брат. В ходе конфликта одна из женщин нанесла другой множественные удары ножом.

«От полученных ранений 33-летняя москвичка скончалась на месте происшествия. Желая скрыть следы преступления, остальные родственники расчленили тело, а затем вынесли его на улицу и сбросили в коллектор», — рассказала Иванова.

По ее словам, в настоящее время следователи допрашивают всех подозреваемых. Устанавливается роль и степень причастности к убийству каждого из них.

В начале февраля в коллекторе неподалеку от общежития МГТУ имени Баумана на 9-ой Парковой улице диггер обнаружил две женские ноги, завернутые в полиэтилен. При проверке прилегающей местности следователи нашли все фрагменты тела, после чего было установлено, что женщина скончалась от ножевых ранений. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».