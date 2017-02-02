В Измайловском парке обнаружено расчлененное женское тело. Об этом «Ленте.ру» сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя московского главка СКР.

«31 января 2016 года в коллекторе на территории Измайловского парка культуры и отдыха были обнаружены фрагменты конечностей тела человека. При осмотре места происшествия на близлежащей территории, в том числе — и в самом коллекторе были найдены остальные фрагменты тела. Установлено, что погибшая — женщина в возрасте 40-50 лет, причиной ее смерти стали колото-резаные ранения. Личность погибшей пока не установлена», — сообщила Юлия Иванова.

Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по статье «убийство».

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, находку совершил диггер-любитель. Еще 31 января он обнаружил в коллекторе в районе 9-ой Парковой улицы, неподалеку от общежития МГТУ имени Баумана, две отсеченные ноги, упакованные в мешки. В среду, 1 февраля, были организованы масштабные поиски, после чего удалось найти почти все остальные фрагменты тела.

В августе 2015 года в Измайловском ПКиО были обнаружены части женского тела. Как выяснилось, убийство 44-летней москвички совершил ее 17-летний сын, который сразу после преступления скрылся и был объявлен в розыск вместе с матерью как без вести пропавший. Задержать убийцу удалось только весной 2016 года в городе Себеж Псковской области.