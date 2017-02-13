Чебоксарского гармониста-убийцу направят на принудительное лечение

Житель Чебоксар, обвинявшийся в убийстве 66-летнего приятеля, признан невменяемым. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии в понедельник, 13 февраля.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что преступник страдает хроническим психическим расстройством и не мог контролировать свои действия в момент убийства. Пенсионера, признанного судом опасным для общества, ожидает принудительное лечение в психиатрическом стационаре с интенсивным наблюдением.

По данным следствия, 24 октября 2016 года между 63-летним мужчиной и его собутыльником завязалась ссора. Злоумышленник остро воспринял критику его игры на гармошке и нанес товарищу несовместимые с жизнью удары ножом, гвоздодером и кувалдой, затем выпил валерьянки и пошел спать.

Тело убитого находилось в квартире пенсионера в течение нескольких дней, после чего преступник выкинул расчлененный труп в мусорный контейнер. Останки погибшего были обнаружены на месте преступления и на свалке. Чебоксарец был арестован.

