В Москве 67-летний мужчина напал с ножом на сыновей

На северо-востоке столицы 67-летний мужчина напал с ножом на двух своих сыновей. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника руководителя главка Следственного комитета России Юлию Иванову.

По ее словам, инцидент произошел в одной из квартир жилого дома на улице Корнейчука. «В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений Абдулгафар Жамалетднов нанес не менее трех ударов ножом в область туловища одному из сыновей 1977 года рождения. Затем нанес один удар в область шеи второму сыну 1973 года рождения. После чего действия нападавшего были пресечены находившимися в квартире родственниками», — рассказала Иванова.

Пострадавшие госпитализированы, их жизни находятся вне опасности. В отношении нападавшего возбуждено дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»), его задержали и доставили в следственный отдел. В ближайшее время злоумышленнику предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

Утром 7 февраля в лифте одного из домов по Балаклавскому проспекту столицы мужчина напал на 17-летнюю девушку. Демонстрируя нож, он обыскал карманы ее куртки. Когда подъемник остановился на этаже, девушка смогла убежать.