Брат Ющенко поведал о говоривших по-украински древних греках

Брат бывшего президента Украины, историк Петр Ющенко заявил, что в античные времена существовала цивилизация, объединявшая 70 народностей, в число которых входили и предки украинцев. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

По словам Ющенко, Украина находилась на границе древней цивилизации, на что указывает название страны. «Украина, которая стоит на границе, — да, Украина — это окраина, только окраина цивилизации, этой ойкумены», — отметил историк.

Он добавил, что древнегреческие философы разговаривали на украинском языке, а Диоген якобы даже советовал использовать его в качестве государственного. «Анахарсис писал сентенции на этом языке, потом они вместе с Солоном создали основы правовой философии, а Диоген через 300 лет рекомендовал использовать этот язык для государственных дел», — подчеркнул Ющенко.

30 мая глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после попытки России «присвоить» себе княжну Анну Ярославну сделает украинцем русского поэта Александра Пушкина. «Буду считать Пушкина украинцем», — отметил министр.

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Ранее в тот же день президент Украины Петр Порошенко сообщил, что российский лидер Владимир Путин «пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю» княжну Анну Ярославну.

Доказывать украинское происхождение княжны в стране взялись после того, как 29 мая российский президент Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном упомянул о супруге короля Генриха I Анне Ярославне, также известной как Анна Русская и Анна Киевская.

По разным данным, Анна Ярославна родилась около 1024-го, 1032-го или 1036 года в Киевской Руси. Сведений, подтверждающих то, что она появилась на свет именно в Киеве, нет, как нет и другой информации о ее детстве и юности. В 1051-м княжна вышла замуж за Генриха I и стала королевой Франции, где была известна как Анна Русская или Анна Киевская.