Плач Ярославны

Во время визита в Париж 29 мая Владимир Путин упомянул о том, что история отношений России и Франции началась с княжны Анны Ярославны. Этот безобидный отсыл к истории в речи российского лидера вызвал настоящий шквал эмоций в Киеве. Глава государства Петр Порошенко обвинил коллегу в попытке «похитить младшую дочь князя Ярослава Мудрого в российскую историю», а в его администрации поведали об истинно украинских ее корнях. Институт нацпамяти уличил Путина в краже самой истории, а министр иностранных дел и вовсе заявил, что Пушкина тогда следует считать украинцем. Разгоревшиеся дебаты по поводу родословной жены Генриха I не утихают до сих пор: одни настаивают на переименовании королевы Франции в Ганну, другие напоминают об общих корнях славянских народов. Почему украинские политики раз за разом пытаются «переупрямить» исторические факты и найдут ли они другой способ возвеличивания державы — разбиралась «Лента.ру».

Княжеский подвох

В ходе французского визита Путин поблагодарил президента Эммануэля Макрона за полученные впечатления от Версаля, где он прежде не бывал, и напомнил, что связи между двумя странами существуют очень давно: «История русско-французских отношений началась не с поездки царя Петра во Францию. Она имеет гораздо более глубокие корни. Образованная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции», — заметил он. Глава государства имел в виду младшую дочь Ярослава Мудрого Анну Ярославну, ставшую женой короля Франции Генриха I и родоначальницей двух монархических династий — Бурбонов и Валуа, одна из которых и сейчас правит в Испании.

Для россиян это высказывание президента стало разве что поводом для углубления своих познаний в истории. А вот на Украине слова Путина о «русской Анне» вызвали ажиотаж. Первыми, как и положено, отреагировали средства массовой информации. Они запестрили материалами о том, что высказывание российского лидера противоречит принятой в стране

трактовке истории, согласно которой все древнерусские князья давно считаются украинцами. «Российский президент Владимир Путин назвал киевского князя Ярослава Мудрого "нашим любимым князем", а его дочь Анну Ярославну – "русской Анной"», — писали украинские издания.

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Примечательно, что в комментариях к подобным новостям звучали прямо противоположные мнения. «Позор Путину, не читал украинские учебники истории! Ярослав Мудрый был из древнего украинского рода Мудренко», — шутили одни пользователи сети. «А как на украинском будет Ярослав Мудрый? Что-то типа Вальцман Дотепный?», — иронизировали другие.

Держи вора!

Между тем официальным лицам Украины было не до смеха. В течение суток они собирались с мыслями и 30 мая начали массированную атаку на цитату Путина. Раньше других высказались в администрации украинского президента. Замглавы АП Дмитрий Шимкив указал на своей странице в соцсети, что Анна родом из Киева. «Мои дорогие французские друзья, президент России Путин пытался ввести вас в заблуждение — Анна Киевская, королева Франции, из Киева, не из Москвы (на то время Москва даже не существовала)», — написал чиновник. В подтверждение своих слов он опубликовал изображение знака отца княжны, Ярослава Мудрого, в виде трезубца. «Вам нужны еще другие доказательства происхождения Анны Киевской?» — торжествующе заключил Шимкив.

Петр Порошенко обвинил президента России в «похищении» княжны Анны Фото: Sergei Chuzavkov / AP

Следом свои претензии на Анну предъявил и глава государства. Порошенко не стал миндальничать и без обиняков приписал Путину попытку «похищения» княжны. Он заявил, что Украина исторически была частью Европы. «И, кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери, киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю», — расставил точки на i лидер Украины.

В краже обвинил российского президента и директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович. Правда, он пошел дальше и заявил, что глава России незаконно завладел всей историей. «История — это капитал, который зарабатывают, развивают, инвестируют или воруют. Именно последним занимается Путин, продолжая привычную для российских имперцев традицию присвоения чужого прошлого», — подчеркнул чиновник.

Украинская писательница Оксана Забужко поучаствовала во всеобщей истерии, заметив, что «Путин на виду у целой Франции цинично, как Крым, „отжимает“ Анну Киевскую на баланс РФ». Литератор отметила, что именно сейчас, а не завтра, нужна реакция «на такую наглость» украинского внешнеполитического ведомства.

И она не замедлила последовать. Кстати, глава МИД Украины Павел Климкин дал самый нетривиальный комментарий по поводу национальной принадлежности дочери Ярослава Мудрого. Он заявил, что после попытки России «присвоить» себе княжну Анну Ярославну сделает украинцем великого русского поэта. «Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений», — продемонстрировал знание русской литературы министр иностранных дел.

В Киеве настаивают, что древнерусская княжна Анна Ярославна была украинкой Изображение: Wikipeida

Взгляд назад

А вот знанием истории представители украинского политического бомонда не блещут. Иначе должны были уяснить, что князь Ярослав Владимирович, прозванный Мудрым, правил в Киеве с 1016 по 1054 годы, а до своего вступления на киевский престол княжил в Ростове и Новгороде, которые Украиной точно не назовешь.

Первое упоминание о «государстве русов» в западных источниках появилось в середине IX века. Через сто лет этническое наименование «русь» становится общим для земель, находящихся под властью киевского князя. Постепенно Русью начинают называть всю страну, а поскольку объединяла территории княжеская власть — столицей становится Киев.

При этом термина «Киевская Русь» не существовало до XIX века. Одним из первых его применил историк Михаил Максимович в работе 1837 года «Откуда пошла русская земля». Термин употреблялся как одно из определений территории Киевского княжества. Так, например, территорию Суздальского княжества называли «Суздальской Русью». Только спустя годы Киевской Русью стал именоваться этап развития русской государственности.

Кстати, киевский трезубец, венчающий украинский герб, появился не в нынешней столице Украины, а в древнем Новгороде: его ввел в противовес двузубцу старшего брата Ярополка князь Владимир Святой.

Король Франции Генрих I, ставший мужем Анны Ярославны Фото: Starus / Wikipedia

Шерше ля фам

Как отмечают историки, Ярослав Мудрый вел активную международную политику и стремился к расширению связей, в том числе за счет династических браков. Поэтому его дочь Анастасия Ярославна стала женой короля Венгрии Андраша I. Другую дочь, Елизавету Ярославну, он отдал замуж за короля Норвегии Харальда III Сигурдарсона.

Младшую, Анну Ярославну, отец сначала пытался сосватать за римского императора Генриха III, но эта партия не удалась, и киевский князь выдал ее за короля Франции Генриха I. Бракосочетание состоялось в мае 1051 года. В 1052 году Анна родила мужу наследника, будущего короля Филиппа I, затем произвела на свет еще троих детей, младший из которых станет предводителем первого крестового похода.

Жизнь Анны Ярославны во Франции была непростой. После смерти мужа она вторично вышла замуж, но этот брак был с неодобрением встречен французским двором и церковью. Влияния на Филиппа I Анна не имела и последние годы жизни при дворе именовалась «матерью короля», а не королевским титулом. Тем не менее потомки Анны Ярославны столетиями правили Францией и некоторое время даже занимали английский трон.

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Во французских источниках есть упоминания о том, что Анна прибыла из «земли русов». В исторических документах королеву именуют Анной или Агнессой Русской, иногда — Анной Киевской. Однако Анной Украинской ее не называли никогда — это было попросту невозможно, поскольку географическое понятие «Украина» оформилось лишь в XVIII веке.

Танцуют все

На нелепость высказываний украинских политиков указал академик Национальной академии наук Украины, директор Института археологии НАН Украины Петр Толочко. Он не увидел никаких противоречий в словах российского президента по поводу Анны Ярославны. «По этнической и государственной принадлежности княжна Анна Ярославна была русской, Путин правильно сказал. А по месту жительства она была киевской. Я не вижу повода для возмущения наших политиков», — подчеркнул Толочко и добавил, что высказывание главы России звучало абсолютно корректно. «Было государство Русь, русская земля, князья все были русские, их дети тоже были русские, и ничего обидного для Украины не сказано», — заметил историк.

Владимир Путин упомянул в Версале, что отношения наших стран начались с русской княжны Анны, ставшей королевой Франции Фото: Reuters

Академик также ответил на вопрос, как дочь Ярослава Мудрого называют во Франции. «Ее всегда вспоминают как Анну Русскую, а не Киевскую», — указал он. По словам Толочко, оригинальную историческую надпись на памятнике во французском Санлисе — «Анна Русская» — заменили на «Анна Киевская» по требованию представителей украинской диаспоры. «Они не понимают или не хотят понимать, что русская — не значит российская, а Русь — это древнейшее государство, общее для всех восточных славян», — недоумевает историк.

Стремление Киева любые достижения человечества «пристегнуть» к Украине академик назвал «детской болезнью». «Все, что лучшее в мире, — все наше, — пошутил историк. — Мне кажется, это такая болезнь молодого государства». Толочко уточнил, что Украина хочет позиционировать себя за счет «перевинчивания» истории. «Но это все от незнания», — заключил он.