Украинцы и россияне побились за Анну Ярославну в Википедии

На русскоязычной странице Википедии, посвященной дочери киевского князя Ярослава Мудрого Анне Ярославне, развернулась «война правок».

Споры о принадлежности княгини развязались между пользователями из Украины и России после того, как 29 мая российский президент Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном упомянул о супруге короля Генриха I Анне Ярославне, также известной как Анна Русская и Анна Киевская.

Согласно данным, размещенным на странице обсуждений, после речи Путина в статью было внесено 62 исправления. При этом одни юзеры сопровождают правки комментариями «Никакого отношения к русским Анна не имела!», а другие настаивают, что в других источниках утверждается, что прозвище Анна Русская упоминалось в разы чаще Анны Киевской.

«Админы, защитите страницу», — говорится в одном из комментариев.

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29 мая Путин на встрече с Макроном отметил, что «просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции». На Украине попытались оспорить слова о том, что княгиня — русская.

Украинский лидер Петр Порошенко в обращении к народу подчеркнул, что Украина исторически была частью Европы, и добавил, что «Путин попытался похитить Анну в российскую историю».

По разным данным, Анна Ярославна родилась около 1024-го, 1032-го или 1036 года в Киевской Руси. Сведений, подтверждающих то, что она появилась на свет именно в Киеве, нет, как нет и информации о ее детстве и юности. В 1051-м княгиня вышла замуж за Генриха I и стала королевой Франции, где была известна как Анна Русская или Анна Киевская.