Глава украинского Института национальной памяти обвинил Путина в краже истории

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович обвинил президента России Владимира Путина в краже истории из-за того, что он назвал княжну Анну Ярославну русской. Об этом в среду, 31 мая, чиновник написал на своей странице в Facebook.

«История — это не только скучная для кого-то наука, с хронологией и попытками установить связь между событиями в прошлом. Это еще и важный совокупный опыт общества, который помогает избегать ошибок в будущем», — написал Вятрович.

По его словам, такой капитал «зарабатывают, развивают, инвестируют или воруют». «Именно последним занимается Путин, продолжая привычную для российских имперцев традицию присвоения чужого прошлого», — резюмировал глава Института нацпамяти.

30 мая бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал Вятровича дебилом и пациентом дурдома.

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Ранее в тот же день глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после попытки России «присвоить» себе княгиню Анну Ярославну считает украинцем русского поэта Александра Пушкина.

29 мая президент России в ходе пресс-конференции во Франции отметил, что «просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции». На Украине попытались оспорить слова о том, что княгиня — русская. В частности, Дмитрий Шимкив, замглавы администрации Порошенко, написал, что она родом из Киева. А сам Порошенко заявил, что российский президент попытался «похитить» Анну Ярославну у Украины.

По разным данным, Анна Ярославна родилась около 1024-го, 1032-го или 1036 года в Киевской Руси. Сведений, подтверждающих то, что она появилась на свет именно в Киеве, нет, как нет и другой информации о ее детстве и юности. В 1051-м княгиня вышла замуж за Генриха I и стала королевой Франции, где была известна как Анна Русская, или Анна Киевская.

Институт национальной памяти учрежден правительством Украины и является органом исполнительной власти.