Норильская библиотека объявила сбор книг для роддома и СИЗО

В Норильске объявили сбор книг для роддома, следственного изолятора, а также детской и взрослой городских больниц, передает «Таймырский телеграф».

«Мы рассортируем собранные томики в зависимости от содержания и возрастной категории, а затем передадим их», — рассказали изданию организаторы.

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Акцию «Добротека» до 29 июня проводит местная Централизованной библиотечной системой в рамках летнего благотворительного фестиваля «Летний Добрый Норильск — 2017».

Ранее в апреле норильские библиотекари установили на улице холодильник, который используется как шкаф для обмена книгами. Его поставили вместо прежнего, исправно работавшего в роли «маленькой свободной библиотеки» в течение полутора лет. «Бирюсу» потребовалось заменить после того, как она получила серьезные повреждения во время пурги. Деньги на новое книгохранилище собрали неравнодушные читатели.