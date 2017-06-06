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Лавров предложил «не брать на веру» расследования Bellingcat про сбитый «Боинг»

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Сергей Лавров
Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что видел сообщения о том, что группа журналистов Bellingcat опубликовала новые выводы относительно катастрофы малайзийского «Боинга» над Донбассом. Его слова передает ТАСС.

«Много здесь странностей, поэтому я предпочел бы не брать на веру расследование группы Bellingcat, так же, как в случае с сирийскими делами, предпочел бы не брать на веру заявления так называемых "белых касок", — сказал дипломат. — Их много — групп, которые созданы в виде представителей гражданского общества, получают финансирование в основном тоже по известным и сопоставимым каналам».

Говоря об официальном расследовании катастрофы, которое проводится под руководством Нидерландов, Лавров сказал, что не считает его транспарентным.

«Здесь необходима, прежде всего, транспарентность, а ее мы не наблюдаем в том расследовании, которое проводится под руководством Нидерландов. Необходима, конечно, транспарентность, которая будет показывать факты, а не выводы наподобие тех, которые сейчас в США используются, чтобы доказать недоказуемое», — пояснил глава российского МИД.

Накануне, 5 июня, эксперты международной группы Bellingcat опубликовали доклад, в котором утверждают, что им удалось идентифицировать установку ЗРК «Бук», якобы обстрелявшую в июле 2014 года над Донбассом авиалайнер компании Malaysian Airlines. На основании фотографий из соцсетей авторы доклада заявили, что машина приписана к 53-й зенитной ракетной бригаде российских вооруженных сил, постоянно дислоцированной под Курском.

Однако их выводы в тот же день раскритиковали блогеры, которые заметили, что фотографии, которыми оперировали Bellingcat, были отретушированы. На это, в частности, указывает отсутствие отражения номера пусковой установки в луже, а также разное направление теней изображенных на фото людей.

Российская сторона неоднократно опровергала утверждения об участии российских военных в конфликте на востоке Украины, а также о том, что там размещались установки ЗРК «Бук».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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