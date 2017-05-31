Копия отчета об отсутствии российских «Буков» на Украине в 2014-м попала в СМИ

Издание «Совершенно секретно» опубликовало фотографию копии документа Государственной пограничной службы Украины, из которого следует, что сведений о перемещении на территорию страны из России ЗРК «Бук-М1» не зафиксировано. Отчет датирован 20 июля 2014 года. За три дня до этого в небе над Донбассом был уничтожен пассажирский «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, погибли 298 человек.

Бумага подписана начальником Главного центра обработки специальной информации полковником Алексеем Паламарчуком. С документом был ознакомлен тогдашний первый замглавы, а ныне руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Источник, передавший изданию эту копию, пояснил, что руководство Госпогранслужбы поручило Паламарчуку объективно проинформировать СБУ о положении дел с вопросом о пересечении «Буком» российско-украинской границы. «Мне известно, что полковник, зная уже "официальную версию" Киева, крутился как уж на сковородке, боялся, что ему за эти объективные сведения оторвут сами знаете что», — сказал собеседник «Совершенно секретно». Он добавил, что Паламарчук до последнего момента пытался саботировать выполнение поручения, однако был обязан предоставить достоверные данные.

«Совершенно секретно» допускает, что этот отчет может быть частью рамочного соглашения между СБУ и Госпогранслужбой. Пограничники, не захотевшие взять на себя ответственность за авиакатастрофу, могли использовать документ для того, чтобы переложить вину за произошедшее на спецслужбу.

22 мая издание опубликовало копии секретных документов СБУ об уничтожении улик и физическом устранении очевидцев гибели «Боинга». В шифрограмме от 24 июля 2014-го в управление СБУ в Луганской области сообщается, что некоторые из свидетелей произошедшего задержаны, при этом один из военнослужащих на месте событий сделал видеозапись случившегося. По данным источника «Совершенно секретно», позднее этот силовик был застрелен снайпером вне зоны боевых действий в Донбассе.

По версии международной следственной группы, устанавливающей обстоятельства гибели малайзийского лайнера, самолет был уничтожен в результате обстрела из комплекса «Бук», который сначала доставили на Украину из России, а затем увезли обратно; на виновности в произошедшем ополчения и России настаивает и официальный Киев. В Москве в свою очередь заявили, что ЗРК Вооруженных сил РФ, в том числе «Бук», никогда не пересекали российско-украинскую границу. Также российские эксперты раскритиковали выводы международной группы, опиравшейся в своей работе на данные из соцсетей.