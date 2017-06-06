Читинские дети отравились «Бешеной пчелкой»

В Чите пятеро детей госпитализированы с отравлением после того, как съели найденные на улице конфеты. Об этом во вторник, 6 июня, сообщается на сайте следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

Четверо подростков в возрасте от 12 до 17 лет, а также четырехлетний мальчик 5 июня употребили неизвестное вещество, найденное ими на улице под видом сладостей. Как сообщили РИА Новости в краевом Минздраве, по словам пострадавших, они ели конфеты «Бешеная пчелка».

Один из пострадавших, 16-летний юноша, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Остальные госпитализированы в педиатрическое отделение. По факту произошедшего начата доследственная проверка.

В мае в Свердловской области шестеро детей отравились таблетками с истекшим сроком годности, найденными ими во время прогулки в лесу. Они попали в больницу с признаками медикаментозного отравления.