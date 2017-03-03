Годовалая девочка умерла после отравления картошкой фри и курицей на Ставрополье

В Ставропольском крае начата проверка по факту смерти годовалой девочки после отравления картошкой фри и курицей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным регионального ведомства, 28 февраля семья с двумя детьми купила в одном из гипермаркетов Ставрополя готовую еду. Все они поели картофель и курицу в машине и направились в Кисловодск. По приезде у них ухудшилось состояние здоровья.

1 марта младшую девочку (родилась в декабре 2015 года) госпитализировали с признаками отравления. В медучреждении она через непродолжительное время скончалась.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В сентябре 2016 года сообщалось, что в Волгоградской области умерла восьмилетняя девочка, отравившаяся ядовитыми грибами. Семья употребила грибы, которые набрала в придорожной лесополосе и купила на местном рынке.