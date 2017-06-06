Вице-губернатора Владимирской области поместили под домашний арест

Басманный суд Москвы поместил вице-губернатора Владимирской области Елену Мазанько под домашний арест, передает во вторник, 6 июня, ТАСС. Ходатайство следствия об ее аресте отклонено.

Замглавы региона обвиняется в получении взяток на сумму не менее трех миллионов рублей.

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Мазанько задержали 4 июня. Тогда же СК возбудил против нее уголовное дело по части 5 и 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Расследование продолжается.

По словам губернатора Владимирской области Светланы Орловой, эти три миллиона предположительно передавались в связи с распределением земель в регионе. При этом она считает обвинения в коррупции неправомерными. «Это все провокация. Никаких взяток она не брала. Я навела порядок во всем, что касается газа, тепла, воды, электричества», — сказала Орлова. Глава области настаивает на том, что нарушения были до того, как Мазанько начала курировать распределение земли.

Мазанько занимает должность заместителя губернатора по имущественным и земельным отношениям. В ее ведении — работа департамента имущественных и земельных отношений, финансовое управление и управление по социально- хозяйственному обеспечению региона. Она начала трудиться в областной администрации в июле 2013 года, до этого была заместителем директора департамента имущественных отношений Минэкономразвития, а еще ранее — вице-губернатором Кемеровской области.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором Мазанько доставляют в суд.