В Общественной палате станет больше женщин

Третья квота нового, шестого созыва Общественной палаты (ОП РФ) может на 40 процентов состоять из женщин. Об этом сообщил источник, близкий к руководству аппарата ОП, пишут «Известия» во вторник, 6 июня.

Ход голосования, отметил собеседник газеты, выявил тренд на профессиональный опыт и новые лица, из-за чего «заслуженные общественники» могут потерять свое членство в палате.

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По его прогнозам, в ОП могут пройти представитель Общественного совета при ФСИН России, член СПЧ Мария Каннабих, которая баллотируется по направлению «Обеспечение безопасности граждан, взаимодействие с ОНК». Шансы также есть у политолога Оксаны Гаман-Голутвиной («Развитие образования и науки») и у семейной правозащитницы Юлии Зимовой.

Отбор 450 кандидатов от НКО в шестой созыв палаты был организован по новому типу: голосование проходило с помощью электронной формы с дублированием на бумажной. Отбор проводился по 14 направлениям деятельности палаты, по три человека на каждое. Исключением стало направление по общественному контролю. На него была выделена квота в количестве четырех представителей.

Итоги голосования будут подведены 6 июня на заседании счетной комиссии, уточнили в ОП РФ.