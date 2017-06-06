Минтруд рассказал о российском регионе с самым большим долгом по зарплате

Почти 15 процентов всей задолженности по заработной плате в России приходится на Приморский край. Об этом во вторник, 6 июня, рассказал глава Минтруда Максим Топилин, сообщает ТАСС.

По словам министра, на сегодняшний день предприятия региона должны работникам более 500 миллионов рублей. Одним из основных должников является завод «Радиоприбор» в Приморье, которому сейчас ищут нового эффективного собственника. «В течение этого года проблему эту мы должны решить», — заверил Топилин.

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Он подчеркнул, что у Минтруда нет претензий к местным властям. «В основном это не задолженности региональных бюджетов. Это задолженности ряда предприятий», — отметил министр.

В апреле в Международной организации труда заявили, что в 2017 году оклады россиян могут вырасти на два-три процента.

По данным Росстата, задолженность по зарплате в России за апрель выросла на 213 миллионов рублей, или на 5,9 процента, — до 3,848 миллиарда рублей.

В 2016 году по требованию территориальных органов Роструда в Дальневосточном федеральном округе работодатели погасили долги по зарплате на 4,2 миллиарда рублей перед 88 тысячами работников.