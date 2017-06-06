Боснийский скульптор-самоучка поставил во дворе гипсовых Трампа и Путина

Скульптор-самоучка Стево Селак (Stevo Selak) из боснийского города Баня-Лука соорудил и раскрасил гипсовые статуи президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Новые изваяния присоединились к статуе Владимира Путина, стоявшей во дворе художника с прошлого года. Гипсовый Трамп в черном костюме и с красным галстуком упирает правую руку в бок, а левую положил на плечо статуи президента России. Первая леди стоит с другой стороны в белом платье и сжимает в руке сумочку.

Vladimir Vladimirovič Putin A post shared by Stevo Selak (@stevoselak) on May 19, 2016 at 12:36am PDT

«Я делал Меланию по меркам 90-60-90, — говорит Селак. — Люди говорят, что мне в самом деле удалось передать ее характеристики в этой скульптуре». Он пожаловался, что из-за обилия изгибов лепить женщину оказалось труднее, чем Трампа или Путина. Чтобы верно изобразить ее прическу, скульптору пришлось консультироваться с парикмахером. Рост гипсовой Мелании составляет 186 сантиметров, а вес — около 300 килограммов.

В феврале сообщалось, что в итальянском Парке чести и бесчестья появится мраморное изваяние Трампа.