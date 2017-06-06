Коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным силам в Сирии

Коалиция под руководством США, ведущая борьбу против террористов на Ближнем Востоке, во вторник, 6 июня, нанесла новый авиаудар по позициям сил, поддерживающих сирийское правительство. Об этом сообщает Reuters.

Как заявила коалиция, союзники сирийских властей представляли для США и их партнеров на юге Сирии угрозу.

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«Несмотря на предыдущие предупреждения, проправительственные силы в количестве более 60 солдат проникли в предусмотренную соглашением зону деэскалации, будучи вооружены танком, артиллерией, зенитным вооружением, оснащенными оружием транспортными средствами», — говорится в заявлении коалиции.

Об ударе, нанесенном по проправительственным силам в Эт-Танфе, уже проинформирован президент США Дональд Трамп. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил в рамках регулярного брифинга представитель Белого дома Шон Спайсер.

Первый подобный удар был нанесен 18 мая в том же районе. Истребители коалиции, возглавляемой США, обстреляли колонну проправительственных войск, состоящую из 27 единиц техники. В Пентагоне сообщили, что удар был нанесен по колонне, которая вошла «в зону предотвращения конфликтов», где находились формирования, поддерживаемые Соединенными Штатами. В коалиции пояснили, что эта атака «внесена в список ударов по объектам и целям террористов.