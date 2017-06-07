Сын Трампа назвал критиков отца нелюдями

Сын президента США Дональда Трампа Эрик заявил, что критики его отца — нелюди. Об этом он сообщил ведущему Fox News Шону Хэннити.

«Такой злобы я никогда не видел! Все очень плохо. Мораль просто взяли и выкинули на помойку. Мы достойны лучшего», — заявил Трамп-младший.

По его словам, Демократическая партия терпит крах — у нее нет адекватной повестки и кандидатов, и потому она занимается только саботажем и подрывом работы президента. «Они пытаются помешать отличному человеку, его семье, это ужасно», — подытожил он. Его также возмутило, что ведущий CNN Реза Аслан в Twitter назвал Трампа-старшего «куском дерьма».

По данным агрегатора опросов RealClearPolitics, деятельность Трампа на посту президента одобряют 39,9 процентов населения, не одобряют — 54,3. Многие политики и звезды шоу-бизнеса критикуют Трампа: 30 мая, например, актриса Кэти Гриффин снялась с «отрезанной» головой президента в руках и выложила кадр в соцсети. Расследованием этого факта занялась секретная служба.

Эрик Трамп — доверительный собственник Trump Organization, долгое время бывший ее вице-президентом. Во время президентства отца он вместе с братом управляет его активами.