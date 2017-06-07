Трамп объявил имя выдвиженца на пост директора ФБР

Президент США Дональд Трамп объявил имя человека, которого он будет рекомендовать на пост директора ФБР. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Я выдвину на пост директора ФБР Кристофера А. Рэя, человека безупречной репутации», — отметил глава государства.

Известно, что ранее Рэй занимал пост помощника генерального прокурора США.

31 мая сообщалось, что бывший директор ФБР Джеймс Коми готов выступить на открытых слушаниях сенатского комитета по разведке по «российскому делу». По данным телеканала CNN, Коми хочет рассказать о том, что президент оказывал на него давление, чтобы завершить расследование в отношении экс-помощника главы государства по национальной безопасности Майкла Флинна.

Трамп отправил в отставку Коми 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как было указано в письме экс-директору ФБР, он «не способен эффективно руководить» ведомством. По данным Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, закрыв дело против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, на выборах 2016 года противостоявшей Трампу, об использовании частной электронной почты в служебных целях.