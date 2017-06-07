WP узнала о предложении генпрокурора Трампу отправить его в отставку

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс не так давно выражал готовность уйти в отставку из-за напряженности в отношениях с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на два источника, близких к Белому дому.

Разногласия между Сеншсом и Трампом обострились после того, как в марте генпрокурор устранился от расследования дела о приписываемом России «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года в США. Об этом решении он объявил вскоре после вступления в должность и на следующий день после того? как WP раскрыла, что он дважды встречался с российским послом Сергеем Кисляком во время выборов, а во время сенатских слушаний этот факт скрыл.

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Как утверждают источники, Трамп уверен, что самоустранение Сешнса стало фактором, который поспособствовал назначению бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором по надзору за расследованием «российского дела».

Также Трамп разочарован тем, что инициированное им ужесточение иммигрантского законодательства натолкнулось на противодействие судебных властей.

Газета не называет точную дату, когда Сешнс выразил готовность уйти с поста. При этом уточняется, что Трамп от предложения отказался.

1 марта WP разместила материал, в котором утверждалось, что Сешнс провел две встречи с Кисляком за несколько месяцев до президентских выборов в США, которые состоялись в ноябре 2016-го. После этого лидеры демократов в Конгрессе США призвали Сешнса уйти в отставку. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала утверждения СМИ о связях генпрокурора США с российским послом «медийным дном».