Секретная служба США занялась проверкой фото с муляжом отрезанной головы Трампа

Секретная служба США, отвечающая за безопасность президента страны и других высокопоставленных чиновников, начала проверку после того, как американская комик Кэти Гриффин снялась с «отрезанной» головой Дональда Трампа в руках.

В официальном Twitter-аккаунте ведомства по этому поводу появилась соответствующая запись. «Занимаемся. Секретная служба имеет надежное разведывательное подразделение, которое отслеживает открытые публикации в социальных медиа для оценки угроз. Расследования, касающиеся угроз в адрес тех, кого защищает Секретная служба, имеют наивысший приоритет».

Ранее издание TMZ распространило фотографию, а также выложило видео со съемок.

Автором фотосессии является Тайлер Шилдс, известный своими эпатажными работами. В частности, в 2015 году он сделал серию фотографий, на которых австралийский актер Кик Гарри изображает Адольфа Гитлера, стреляющего себе в висок из пистолета.

В 2014 году The Washington Post выяснила, что Секретная служба намерена приобрести программное обеспечение, которое позволит отслеживать сарказм в соцсетях.