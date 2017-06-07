В Киеве суд над призывавшим к миру журналистом встретили криками «Смерть сепару»

В Киеве у здания суда, где слушается дело украинского журналиста Руслана Коцабы, призывавшего бойкотировать призыв в Вооруженные силы Украины, прошли пикеты его сторонников и противников — активистов радикальных организаций. Об этом в среду, 7 июня, сообщает «Страна».

Как отмечает издание, радикалы кричали «Сепара на нары» и «Смерть сепарам!». Действия активистов координировал Евгений Карась — лидер движения С14, которое является частью запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Сторонники Коцабы со своей стороны упрекали националистов в том, что те вопреки декларируемым взглядам не находятся на передовой в Донбассе.