Бывший СССР
 

Украинским властям предрекли крах осенью 2017 года

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Руслан Коцаба
Руслан Коцаба

Украинский журналист и диссидент Руслан Коцаба высказал мнение, что осенью 2017 года власть в Киеве ждет крах. Об этом он сказал в интервью «Ленте.ру» в среду, 31 мая.

По его словам, в настоящее время значительные политические волнения невозможны — так как действующая власть, в том числе и президент страны Петр Порошенко, перекрыли финансовые потоки, которые могут использовать оппозиционные силы.

«Он (Порошенко — прим. «Ленты.ру») отрезал все такие источники финансирования. Но осенью, я гарантирую это, у них будет основная проблема: как бы добежать до своего самолета в Жулянах или в Борисполе. У всей украинской власти и у так называемой оппозиции, которая на самом деле не оппозиция», — сказал Коцаба.

По мнению журналиста, это может произойти из-за недовольства политикой действующей власти.

Руслана Коцабу за критику политики Киева и призыв бойкотировать мобилизацию в вооруженные силы, воюющие в Донбассе, преследуют как власти, так и радикалы. 30 мая на журналиста напали украинские националисты, сообщал «Политнавигатор».

В мае 2016-го он был приговорен к тюремному заключению, но в июле того же года оправдан и освобожден из-под стражи. В феврале 2016-го международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о преследовании на Украине журналистов. В качестве примера приводилось дело Коцабы.

Журналиста преследуют из-за его видеообращения, сделанного в январе 2015 года. В нем он заявил об отказе от мобилизации в Вооруженные силы страны и призвал сограждан последовать его примеру, чтобы прекратить братоубийственную войну в Донбассе. Видеозапись формально была адресована президенту Украины. Акция вызвала серьезный резонанс в украинском обществе.

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